Autista Atm non fa salire due ragazzi sul bus lontano dalla fermata: loro gli rompono la mandibola Un conducente di autobus dell’Atm è stato aggredito da due ragazzini a Milano ed è finito in ospedale con la mandibola fratturata. Il motivo? I due aggressori volevano salire sul bus lontano dalla fermata, ma l’autista non si era fermato.

A cura di Francesco Loiacono

L’autista aggredito (Foto da Milanotoday)

Un uomo di 44 anni, autista di autobus dell'Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, è stato aggredito a Milano da due ragazzini ed è finito in ospedale con la mandibola fratturata. Il grave episodio, riportato dalla testata "Milanotoday", si è verificato venerdì mattina tra via Bisceglie e piazza Ohm. Il conducente, che era a bordo di un bus della linea 47, in via Bisceglie aveva incrociato una prima volta i due ragazzini, ma non li aveva fatti salire a bordo in quanto si trovavano fuori dall'area di fermata.

Il conducente dovrà essere operato per una frattura alla mandibola

Arrivato in piazza Ohm per il cambio guida, il conducente ha incontrato gli stessi due giovani che hanno iniziato prima a insultarlo e minacciarlo, e poi lo hanno aggredito. Il 44enne, un uomo che vive in provincia di Varese, è stato preso a pugni in faccia in maniera molto violenta: è finito all'ospedale San Paolo e dovrà essere operato per ricomporre la mandibola fratturata.

Sulla vicenda indaga la polizia: caccia ai responsabili

I due aggressori, a quanto pare due minorenni, subito dopo l'episodio sono scappati, facendo perdere le loro tracce. Prima di andare in ospedale è stato lo stesso conducente del bus ad avvertire la polizia su ciò che è accaduto, fornendo anche una prima descrizione dei suoi due giovanissimi aggressori. Adesso la polizia di Stato sta indagando sulla vicenda, cercando di individuare i responsabili.