È slittato al 19 gennaio il divieto di fumo all'aria aperta a Milano. Lo stop sarebbe dovuto scattare l'1 gennaio 2021, ma a causa di alcuni problemi burocratici – come spiegato dal Comune – è stato rinviato di qualche giorno. Queste due settimane di proroga serviranno a Palazzo Marino per lanciare una campagna informativa rivolta a tutti i milanesi.

Divieto di fumo all'aria aperta, quali aree saranno comprese

Secondo il "Regolamento per la qualità dell'aria", che ha l'obiettivo di ridurre i livelli di polveri sottili nell'aria, sarà proibito fumare nei parchi, vicino le fermate dei mezzi pubblici, nelle aree cani, nei cimiteri e nelle strutture sportive come gli stadi a meno che non ci si mantenga a una distanza di almeno dieci metri dalle altre persone. L'obiettivo sarà quello di raggiungere entro l'1 gennaio 2025 l'estensione del divieto in tutte le aree pubbliche all'aperto.

Gli altri divieti introdotti dal Regolamento per la qualità dell'aria

Oltre al divieto di fumo, il Regolamento contiene altri divieti e obbligo. Attualmente è in vigore il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici. Dall'1 marzo 2021 sarà elaborata una mappa dei forni a legna presenti nelle pizzerie e nei ristoranti che verificherà il loro impatto ambientale. A partire dall'1 ottobre 2022 invece non si potrà utilizzare gasolio negli impianti di riscaldamento già esistenti. Sempre dall'1 ottobre, nei ristoranti e nelle pizzerie, sarà obbligatorio usare legna a bassa umidità. Infine tra gli altri divieti ci sarà quello di utilizzare macchine mobili non stradali obsolete e vietare, tra il 1 ottobre e il 31 marzo, i fuochi d'artificio e il barbecue.