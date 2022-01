Milano, si riaccendono le lanterne rosse a Chinatown in vista del Capodanno cinese Tornano le lanterne cinesi ad illuminare via Paolo Sarpi e l’intera ChinaTown di Milano. In vista del Capodanno cinese, in programma per il prossimi primo febbraio.

Tornano le lanterne cinesi ad illuminare via Paolo Sarpi e l'intera ChinaTown di Milano. In vista del Capodanno cinese, in programma per il prossimi primo febbraio, i residenti della zona che gira intorno a via Canonica sono pronti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, quello della tigre, seppur osservando le disposizioni contro il Covid la cui quarta ondata sta provocando record di contagi in continuazione in Lombardia e a Milano.

Quali festeggiamenti per il Capodanno cinese?

La celebrazione per il Capodanno cinese riprende dopo lo stop dello scorso anno quando, a causa della seconda ondata del contagio da Covid-19, i festeggiamenti erano stati annullati. Il ritorno delle lanterne rosse a ChinaTown è un duplice successo perché, innanzitutto, le luminarie saranno alternate a fili luminosi che collegano un edificio all'altro dall'altra parte della strada; sono già state montate (cosa che l'anno scorso nemmeno avvenne) e verranno accese in tempo per il primo febbraio. A dire il vero, già da fine dicembre Unione degli imprenditori Italia-Cina aveva spinto per un'accensione anticipata in segno di unione e speranza. Non è ancora detto, però, se l'installazione delle lanterne rosse saranno l'incipit di festeggiamenti più grandi, con la classica parata che però, da due anni a questa parte, è stata annullata. Nel 2020 saltò perché, nonostante in Italia non fosse ancora stata scoperta la positività del paziente uno, da Wuhan non arrivavano buone notizie, mentre l'anno scorso non si fece perché la Lombardia continuava a vacillare tra zone rosse e arancioni, con conseguenti chiusure e limitazioni ai cittadini. Anche quest'anno resta tutto in dubbio: l'ombra di una zona arancione potrebbe far saltare per il terzo anno di fila l'attesa parata e ridimensionare ancora una volta i festeggiamenti della comunità cinese.