Colpi di pistola nella notte di Capodanno a Chinatown a Milano: il video degli spari finisce sui social Un ragazzo durante i festeggiamenti di Capodanno ha estratto una scacciacani e ha sparato in aria alcuni colpi: i fatti, ripresi in un video, sono avvenuti a Chinatown a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

A Milano in via Paolo Sarpi si festeggia con gli spari l'inizio del nuovo anno. A denunciare tutto è un video pubblicato sulla pagina Instagram di "Milanobelladadio": nelle immagini si vede un ragazzo sparare colpi in aria con una pistola a salve o molto probabilmente una scacciacani. Tutto mentre le persone intorno a lui non intervengono e non lo fermano: non è stato chiesto l'intervento né della polizia né dei carabinieri. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Gli spari nella famosa via di Chinatown

Dalle prime informazioni, gli spari sarebbero avvenuti nella strada di Chinatown famose a Milano: un ragazzo vestito di scuro ha tirato fuori la scacciacani e ha sparato colpi in aria. Il ragazzo potrebbe essere identificato e sanzionato. Nella via, così come in tutta la città, per la notte di Capodanno erano vietati dal Comune qualsiasi botti, petardi e fuochi d'artificio. La decisione è stata presa dal sindaco Giuseppe Sala per tutelare l'ambiente e il benessere degli animali. Nessuno però si aspettavano spari in città. A differenza dello scorso anno non ci sono stati feriti: la notte del Capodanno 2021 un uomo era sceso in via Giacinto Gigante, a pochi passi da piazzale Selinunte, in zona San Siro, e aveva fatto fuoco con la sua pistola. Tre erano i feriti, uno in condizioni gravi.

Quasi cento chiamate ai vigili del fuoco nella notte

Nessun ferito grave quest'anno legato ai festeggiamenti. La Lombardia è stata però la regione con maggior numero di interventi dei pompieri: sono state 97 le chiamate dalle 20 alle 6 al 113. Circa una quindicina gli interventi per incendi sui balconi e terrazzi provocati dallo scoppio di petardi o di fuochi d'artificio. I pompieri sono intervenuti anche in strada dove sono stati costretti a spegnere 14 cassonetti in fiamme. Pieno lavoro anche per i sanitari del 118 per abuso di alcol e diverse aggressioni: il fatto più grave è stato quello verso le 22..30 in pizza Mercanti dove un uomo di 35 anni straniero è stato accoltellato e stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico per una ferita da taglio al braccio.