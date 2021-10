Milano, sgominata banda di rapinatori di Porta Venezia: calci e pugni alle vittime I carabinieri di Milano hanno arrestato quattro cittadini di origini senegalesi rei di aver operato più rapine aggravate in concorso nelle zone della movida milanese. Sgominata la banda che ha messo terrore in giovani che bazzicano le zone serali di Milano, tra via Lecco, via Castaldi e viale Pasubio, in zona Porta Venezia.

Rapine in Porta Venezia, sgominata banda di rapinatori

Secondo quanto comunicato dall'Arma, gli arresti sono scattati su disposizione della Procura di Milano dopo un'indagine approfondita che ha le sue radici nel mese di settembre 2020. In totale, ai quattro sono contestate otto rapine operate a Milano a partire dall'ottobre del 2019 fino al settembre successivo. Scoperto anche il modus operandi degli indagati che per lo più agivano nelle ore notturne.

Il modus operandi della banda e il valore della refurtiva

Una volta adocchiata una potenziale vittima, questa veniva avvicinata con un pretesto prima di essere presa a calci e pugni. Quando era totalmente indifesa, quindi, i quattro le rubavano i preziosi di cui era in possesso. In generale, spiegano dall'Arma, la refurtiva comprendeva quattro Rolex, un Omega, un Tudor, un iPhone 7 e una discreta somma in denaro. Il valore complessivo era di 80.000 euro. La banda operava specialmente nella zona di Porta Venezia, tra via Lecco, via Castaldi e via Pasubio. Diverse, infatti, negli ultimi mesi, le denunce presentate alle forze dell'ordine per aggressioni e rapine nell'area.