Milano, rapina tre farmacie in due ore: arrestato 49enne con il bottino in tasca Un uomo di 49 anni è stato arrestato ieri dalla polizia: ha messo a segno tre rapine in tre farmacie diverse del centro di Milano in poco più di due ore.

A cura di Giorgia Venturini

Tre colpi in tre farmacie in due ore. E potevano essere di più se non fosse che la polizia di Milano è riuscita ad arrestare per rapina aggravata il responsabile di questi tre colpi, ovvero un uomo di 49 anni. Stando a quanto spiegano dalla Questura, l'uomo aveva rapinato la farmacia di via Premuda, quella di corso di Porta Vittoria e di corso Colombo. Il modus operandi utilizzato dal rapinatore era sempre lo stesso: entrava nel negozio con il volto metà coperto dalla mascherina e minacciava i dipendenti di consegnargli tutto il denaro che c'era in cassa.

L'uomo fermato con il bottino in tasca

Il tutto nell'unico pomeriggio di ieri venerdì 12 novembre: la prima farmacia vittima dell'uomo è stata quella di via Premuda dove è avvenuta la rapina attorno alle 17.10. Poi è toccato al negozio di corso Porta Vittoria 36 dove il 49enne è entrato alle 17.35. Subito dopo queste due rapine a distanza di poco tempo, è scattata la chiamata alla polizia: gli agenti sono riusciti ad avere l'identikit dell'uomo grazie al racconto delle due farmaciste. Mentre gli agenti stavano pattugliando la zona è arrivata la chiamata anche della terza rapina: alle 19.10 nell'esercizio di corso Colombo 1. Sulle tracce del rapinatore seriale si sono messi gli agenti del gruppo "Falchi" che dopo la segnalazione del terzo colpo messo a segno sono riusciti a bloccare l'uomo in piazzale della Stazione di Porta Genova angolo via Vigevano: perquisito, l'uomo è stato trovato in possesso di 1.700 euro in contatti. Ovvero il bottino ottenuto dalle precedenti tre rapine. Ora l'uomo dovrà chiarire tutti i particolari e dovrà difendersi dall'accusa di rapina aggravata dal fatto che è stata commessa ai danni di tre farmacie diverse e nel giro di poco tempo.