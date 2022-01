Milano, ragazzo di 22 anni accoltellato nella notte: l’aggressione dopo una lite con sconosciuti Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano dopo essere stato accoltellato nella notte a Milano da due sconosciuti al termine di una lite. A soccorrerlo una volante della polizia che passava in quel momento.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 22 anni è stato trovato a terra con gravi ferite da arma da taglio nella notte a Milano. Stando a quanto riporta l'Agenzia regionale emergenza e urgenza della, l'aggressione si è verificata nella notte, poco prima delle 2.30, in viale Gorizia, in zona Navigli, a Milano. Ovvero una delle zone più frequentate dalla movida. A soccorrere immediatamente il giovane è stata una volante della polizia che transitava sul luogo della violenza: gli agenti hanno trovato il 22enne, italiano, cosciente ma con due ferite da arma bianca.

La discussione scoppiata all'interno di un locale

Ora la polizia sta cercando di ricostruire quanto accaduto: il ragazzo ha raccontato di una discussione con i due aggressori scoppiata poco prima in un locale di via Gorizia e poi era proseguita all'esterno. Proprio una volta in strada è stato accoltellato. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il giovane non conoscesse gli altri due ragazzi. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico dove si trova ricoverato e sotto osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita. Ora è caccia ai due aggressori. Fondamentali per la Questura di Milano saranno le telecamere di video sorveglianza della zona che forniranno un primo identikit, oltre a quello fornito dalla vittima.

Altre aggressione all'ospedale Policlinico di Milano

Altra aggressione è avvenuta la sera di mercoledì 26 gennaio, all'ospedale Policlinico di Milano. Qui un uomo di 53 anni, paziente dell'ospedale, ha aggredito un infermiere colpendolo con una testata in faccia. L'aggressore è un uomo ricoverato nell'ospedale milanese a causa del Coronavirus: stando a quanto ricostruito finora, tra lui e l'infermiere sarebbe nata una lite all'improvviso per motivi non precisati. Nulla però a che vedere con il Covid-19. Al termine della lite il paziente ha colpito l'infermiere ferendolo. Poi ha minacciato due colleghe del ferito, intervenute per far calmare il paziente. Per far riportare la calma in reparto è stato necessario l'intervento dei carabinieri.