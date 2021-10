Milano, ragazzi rapinati e picchiati in Darsena: ancora ricercati gli aggressori Un gruppo di quattro ragazzi è stato aggredito con calci e pugni da una banda di giovani. I ragazzi sono stati accerchiati, minacciati, rapinati e poi picchiati. Ai giovani sono stati sottratti uno zaino, un orologio e un cellulare mentre gli aggressori si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio – Darsena

Quattro ragazzi italiani sono stati rapinati nella notte tra sabato e domenica in Darsena, a Milano. L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza XXIV Maggio, nella zona dei Navigli e a commettere il fatto, secondo le testimonianze rilasciate ai poliziotti dalle vittime, sarebbe stata una banda di giovani nordafricani. Il gruppo avrebbe avvicinato i quattro, li avrebbe accerchiati e minacciati.

I ragazzi sono anche stati picchiati dalla banda

Sempre secondo le parole dei quattro ragazzi aggrediti, dopo le minacce e il furto di un orologio del valore di circa cento euro, uno zaino e un cellulare, sarebbero stati anche presi a pugni dalla banda. Gli aggressori hanno poi fatto perdere le proprie tracce mentre i ragazzi vittime della rapina sono stati trasportati in codice verde all'ospedale San Paolo di Milano. Ora spetterà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica della rapina e rintracciare gli aggressori, magari anche attraverso l'utilizzo delle immagini di videosorveglianza della zona, da tempo oggetto di aggressioni e rapine.

Altra aggressione in Darsena: rapinati dei turisti francesi

Sempre in Darsena a Milano, a fine agosto, tre turisti francesi erano stati aggrediti nella notte tra un venerdì e un sabato da una decina di ragazzini. Stando a quanto spiegato da uno degli stranieri in un video pubblicato sui social, la rissa era scoppiata perché uno dei turisti non avrebbe stretto la mano a uno dei ragazzini. Da qui la reazione spropositata dei gruppo, che ha preso a calci e pugni i turisti. I ragazzini si erano messi a lanciare anche delle bottiglie di vetro e alla fine ad avere la peggio è stato uno dei francesi che ha riportato importanti tagli e contusioni.