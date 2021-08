Milano, turisti francesi aggrediti da una baby gang nella notte in Darsena Tre turisti francesi sono stati aggrediti nella notte tra venerdì e sabato da una decina di ragazzini mentre erano in Darsena a Milano. Stando a quanto spiegato da uno degli stranieri in un video pubblicato sui social, la rissa è scoppiata perché uno dei turisti non avrebbe stretto la mano a uno dei ragazzini. Così sono stati presi a calci e pugni.

A cura di Giorgia Venturini

Maxi rissa nella notte tra venerdì e sabato in Darsena a Milano. Qui tre turisti francesi sono stati aggrediti da una decina di ragazzini nordafricani a seguito di una lite scoppiata per futili motivi. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto spiegata da uno dei turisti in un video pubblicato poi via social, la maxi aggressione sarebbe scoppiata perché uno di loro non avrebbe stretto la mano a uno dei ragazzini. Tesi ora che le forze dell'ordine devono confermare.

Tagli e contusioni per uno dei tre turisti

Da questo rifiuto sono partiti calci e pugni. Non solo, i ragazzini si sono messi a lanciare anche delle bottiglie di vetro. Alla fine ad avere la peggio è stato uno dei francesi che ha riportato importanti tagli e contusioni. Subito è stata allertata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i paramedici di un'ambulanza. Da quanto riporta anche Milano Today, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita: dopo le cure sul posto è stato portato in ospedale per una più attenta medicazione.

Altra maxi rissa a pochi passi dal Duomo

Un altra maxi rissa nel cuore di Milano era scoppiata lo scorso giugno. In piazza Mercanti, a pochi massi dal Duomo, tanti ragazzini di ogni età hanno iniziato a lanciare bottiglie, chi tavolini, chi altri ancora sedie: la piazza tra via Dante e piazza del Duomo è stata presa d'assalto da due gruppi di ragazzi che hanno fatto scoppiare la rissa. Anche in questo caso le immagini della rissa sono finite sui social: le scene di quasi guerriglia sono state condivise centinaia di volte e in molti si interrogano su come possa essere stato possibile che di fianco a quello che dovrebbe essere il luogo più sorvegliato di Milano, sia andata in scena un'aggressione così violenta. A chiamare la polizia è stato l'autore del video.