Milano, invita due ragazzi a indossare la mascherina e viene preso a bottigliate: ferito un 82enne Un uomo anziano di 82 anni è stato colpito con una bottiglia da un ragazzo di 27 in metro a Milano. L’uomo lo aveva invitato poco prima a indossare la mascherina. Indagato anche l’amico minorenne.

Un uomo di 82 anni è stato preso a bottigliate da due ragazzi, un ventisettenne e un minorenne, per averli invitati ad indossare la mascherina in metropolitana. È successo nella mattinata di ieri, domenica 5 dicembre, su un treno della metro della stazione di Pasteur. Erano da poco passate le 7 di mattina quando l'anziano, notando il comportamento tenuto dai due giovani, gli si è avvicinato redarguendoli e dicendogli di vestire il dispositivo di protezione individuale.

Prendono a bottigliate un 82enne che li invita a mettere la mascherina in metro

Dopo averli rimproverati, però, l'82enne è rimasto vittima della loro furia. I due ragazzi, visibilmente ubriachi, al posto di dargli ascolto, l'hanno aggredito. Il 27enne, che reggeva una bottiglia di amaro, l'ha colpito violentemente alla testa, tramortendolo. Immediatamente è scattato l'allarme. Alla banchina della stazione della metropolitana di Pasteur si sono precipitati i soccorritori del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, oltre agli agenti della polizia di Stato.

L'anziano ha riportato un trauma cranico e una frattura al naso

L'anziano è stato prontamente soccorso dal personale medico che, dopo una prima medicazione, l'hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Il referto medico parlava di un trauma cranico e una frattura all'osso frontale. Nel frattempo i poliziotti accorsi sono riusciti a bloccare ed identificare l'aggressore di 27 anni. Poi, l'hanno arrestato e portato in carcere. Il ragazzo è accusato di lesioni personali gravi mentre il suo amico, non ancora maggiorenne, è indagato a piede libero per concorso.