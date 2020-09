in foto: Foto di repertorio

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 28 settembre, a Milano, dove un uomo di 52 anni è stato investito da un'automobile mentre attraversava la strada in viale Toscana, circonvallazione esterna del capoluogo di regione lombardo. L'allarme è scattato poco prima delle 7.20 quando una chiamata al 118 ha allertato l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. L'Areu ha quindi inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo, trovando l'uomo ferito a terra, sbalzato di due metri dal punto dell'impatto.

Investito all'incrocio con via Vittadini, ricoverato in codice rosso

Come riportato successivamente, il 52enne ha momentaneamente perso conoscenza a causa dello scontro con il veicolo, riportando inoltre una frattura a una gamba. Stabilizzato sul posto, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Milano dove, in triage, è stato classificato quale codice rosso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano, ora impegnati ad indagare per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni filtrate, l'uomo sarebbe stato investito all'altezza dell'incrocio con via Vittadini da un'Alfa Romeo alla cui guida c'era un uomo di 42 anni, che è uscito illeso dalla collisione. I ghisa dovranno stabilire se al momento dell'attraversamento, il semaforo fosse verde per il passaggio pedonale o per l'auto. Gli agenti della polizia locale potrebbero poi sentire anche eventuali testimoni, oltre a raccogliere la versione dei due individui coinvolti. Non è escluso che vengano osservate anche le immagini delle eventuali videocamere di sorveglianza della zona.