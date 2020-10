in foto: Foto di repertorio

Ancora un incidente sulle strade di Milano. In poche ore, il centro città è stato scenario di due schianti molto simili. Il primo si è verificato in corso San Gottardo, zona Navigli, il secondo in via Antonio Canova, in zona Arco della Pace. In entrambi i casi, lo scontro è avvenuto tra un'automobile e una moto. E sempre in tutte e due le circostanze, i giovani motociclisti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Impatto tra auto e moto in via Canova, grave frattura alla gamba

Le dinamiche dell'incidente in via Antonio Canova sono ancora da chiarire. Gli agenti della polizia locale hanno infatti eseguito tutti i rilievi del caso così da poter ricostruire la vicenda. Oltre ai vigili, sul posto sono intervenuti due squadre del 118 con un'ambulanza e un'automedica che, viste le condizioni del giovane motociclista, hanno deciso di trasportare il 29enne in codice rosso all'ospedale. Il ragazzo infatti ha riportato una frattura esposta a una gamba. A causa del violento impatto, infatti, l'uomo ha fatto un volo di alcuni metri. Le sue condizioni sono gravi, ma nonostante questo non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sbalzato di quindici metri, gravi fratture alle gambe

Poche ore prima l'incidente in via Canova ce n'è stato uno in corso San Gottardo, in zona Navigli. Anche in questo caso erano coinvolti un automobilista e un motociclista. L'incidente è avvenuto poco prima delle sei di oggi, 5 ottobre. Il motociclista, un ragazzo di 28 anni, è stato sbalzato di una quindicina di metri. L'impatto gli ha provato diverse fratture: rotti femore, tibia e perone. A questi potrebbe essere aggiunta una frattura al bacino e una contusione alla spalla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorritori con un'ambulanza e un'auto medica, che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.