Milano, incendiano la porta d’ingresso della casa di un disabile: due arresti Due uomini sono finiti in manette per avere appiccato le fiamme davanti la porta di un monolocale di un uomo costretto sulla sedia a rotelle. Aggressori e vittima si conoscevano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Avevano appiccato le fiamme versando della benzina in un pentolino davanti alla porta di un monolocale al cui interno c'erano due loro conoscenti, una 37enne e un 38enne: l'uomo è costretto su una sedia a rotelle. Mentre le fiamme stavano piano piano avvolgendo la porta gli aggressori si erano dati alla fuga. Era quanto successo la notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso in via Privata Terracina a Milano. Ieri 3 febbraio due cittadini italiani di 49 e 40 anni sono finiti in manette con l'accusa di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso. Nei loro confronti i carabinieri della Compagnia di Milano Duomo hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere emessa del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

Il pentolino pieno di benzina per appiccare le fiamme

Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, quella notte i due arrestati si erano appostati davanti al monolocale della coppia, loro conoscenti, e avevano bloccato la porta d'ingresso dell'appartamento con uno stendibiancheria. Poi avevano preso un pentolino contenente la benzina e avevano fatto scoppiare l'incendio: le fiamme avevano avvolto la superficie esterna del portone metallico e parte dell’ingresso dell’abitazione. Il 49enne e il 40enne si erano dati alla fuga e avevano fatto perdere le loro tracce. La coppia all'interno dell'abitazione invece si era improvvisamente svegliata e aveva fatto in tempo a domare le fiamme prima che l'incendio distruggesse l'appartamento con loro imprigionati all'interno. Le vittime avevano poi allertato i soccorsi: i paramedici intervenuti sul posto li avevano medicati dal momento che a causa comunque della fiamme avevano riportato lievi ustioni agli arti superiori e inferiori. Da lì era poi scattata la caccia ai responsabili, finiti ora in carcere. Alle autorità giudiziarie dovranno chiarire tutto quanto accaduto e il motivo del loro gesto.