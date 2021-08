Milano, in fiamme un capannone pieno di rifiuti: il fumo visibile a chilometri di distanza Nelle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 15 agosto una struttura contenente tonnellate e tonnellate di rifiuti è andata a fuoco in via Gaetano Airaghi a Milano. Tanta la paura dei residenti: un vasto fumo denso è visibile anche a chilometri di distanza. Ancora sconosciuta la naturale, e quindi eventuale tossicità, dei rifiuti in fiamme.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora rifiuti in fiamme a Milano. Oggi domenica 15 agosto un grosso incendio è scoppiato in un capannone abbandonato in via Gaetano Airaghi a Milano. Stando alle prime informazioni le fiamme stanno distruggendo una struttura che al suo interno contiene tonnellate e tonnellate di rifiuti, come spiegano i vigili del fuoco del comando provincia di Milano.

Fumo visibile da chilometri di distanza

Tanta ora la paura dei residenti che attorno al capannone si è alzato un vasto fumo denso visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano con sette mezzi: l'operazione di spegnimento richiederà parecchie ore. Al momento non è chiaro che tipi di rifiuti stanno bruciando e pertanto resta ancora sconosciuta la gravità e qualche informazione in merito alla tossicità. Certo è che – come riporta Milano Today – al momento non risultano feriti o alcune persone intossicate.

Due mesi fa a fuoco un'azienda che si occupa di riciclo rifiuti

Solo lo scorso giugno era andata a fuoco un'azienda che si occupa di riciclo di materiali e rifiuti a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti alle prime luci del mattino e per diverse ore hanno lavorato per spegnere il rogo. Anche in questo caso non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuto anche il reparto Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). Importanti colonne di fumo sono state visibili per diversi chilometri e hanno creato alcune difficoltà alla autostrada A/1 e alla Linea Milano-Lodi. Episodi come questi purtroppo succedono spesso in Lombardia: in molti casi è difficile risalire alle cause dell'incendio.