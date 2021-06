Grosso incendio a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano: stando alle prime informazioni ottenute, le fiamme si sono sviluppate in un'azienda che si occupa di riciclo di materiali e rifiuti. I vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti alle prime luci del mattino e per diverse ore hanno lavorato per spegnere il rogo. Al momento sembrerebbero non esserci feriti.

Le colonne di fumo visibili per diversi chilometri

Alcuni materiali inerti avrebbero preso fuoco: ancora non si sa nulla circa la loro composizione, ma i vigili del fuoco hanno impiegato cinque ore per spegnere le fiamme. Sul posto è intervenuto anche il reparto Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). Le fiamme si sono diramate all'interno di un capannone che si trova lungo la Via Emilia. Non è ancora chiaro cosa le abbia scatenate. Importanti colonne di fumo sono state visibili per diversi chilometri e hanno creato alcune difficoltà alla autostrada A/1 e alla Linea Milano-Lodi. Un tratto di via Emilia invece è stato chiuso per consentire tutte le operazioni di soccorso.

Un altro incendio esplode in un'azienda di prodotti chimici

Questa notte, intorno alle 3, un'altra azienda a Grassobbio, in provincia di Bergamo, è rimasta coinvolta in un incendio. L'impresa si occupa di elaborazione di prodotti chimici. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente con alcune squadre e hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba quando poi l'incendio è stato domato. Non è stato registrato nessun ferito e sembrerebbe che il rogo sia partito da una caldaia che tratta oli diatermici di sette-ottomila chili.