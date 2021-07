Milano ha festeggiato tutta notte la vittoria degli azzurri agli europei di calcio. La vera feste è scoppiata in piazza Duomo appena dopo che Donnarumma ha parato l'ultimo rigore regalando il sogno azzurro: cori, fuochi d'artificio e bandiere tricolore hanno animato la serata. Ma non solo qui: per tutte le vie della città i festeggiamenti non sono mancati. I tifosi più "coraggiosi" si sono arrampicati sui tetti dei tram scambiati per palcoscenici. E se da una parte c'è chi festeggia dall'altra ci sono i tecnici di Atm che si sono fin da subito allarmati: la società che gestisce i trasporti nel capoluogo lombardo ha deciso di togliere la tensione a 600 Vcc dalla linea aerea di contatto in superficie per evitare qualche incidente. "Se così non fosse stato, oggi non era festa per qualcuno morto fulminato", scrivono sulla pagina Facebook Tranvieri di Milano.

Ferite in modo grave tre persone per i festeggiamenti in piazza Duomo

I folli festeggiamenti però non hanno risparmiato alcuni feriti: sono stati tre i ragazzi soccorsi dopo la mezzanotte in modo grave in piazza Duomo, dove migliaia e migliaia di persone si sono trovate a celebrare insieme la vittoria. Uno di loro è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico a causa di una grave ferita all'addome provocata a seguito di una bomba carta. Altre 15 le persone soccorse in Duomo: un ragazzo di 21 anni ha perso le tre dita di una mano dopo l'esplosione di un petardo. E ancora: un 22enne è finito in ospedale per una brutta ferita al torace causata dal gancio di una transenna.