Milano è tra le città più trafficate d'Europa: ecco quante ore i milanesi trascorrono nel traffico Secondo l'INRIX Global Traffic Scorecard 2024 Milano è la settima città più trafficata d'Europa, al secondo posto dopo Roma che registra una media di 71 ore annue spese nel traffico.

A cura di Giulia Ghirardi

Sono più di 60 le ore che i milanesi, ogni anno, trascorrono bloccati nel traffico cittadino. Secondo l'ultimo INRIX Global Traffic Scorecard, Milano è la settima città più trafficata d'Europa.

Come riportato dall'INRIX Global Traffic Scorecard 2024, più del 50 per cento delle città europee ha registrato un aumento dei ritardi causati dal traffico rispetto al 2023. Tra le principali motivazioni: il ritorno dei lavoratori in ufficio post Covid e il calo dei prezzi del carburante.

Nel concreto, in termini di ritardi, si registrano molte variazioni nei diversi Paesi dell'Unione Europea. In Francia, per esempio, la metà delle aree urbane analizzate nel report ha registrato un aumento dei ritardi, mentre in Spagna questo è accaduto addirittura nel 65 per cento dei casi. I ritardi sono aumentati ancora di più nelle aree tedesche, dove sono cresciuti in ben 53 delle 73 aree studiate.

Negli ultimi tre anni, Londra e Parigi sono rimaste al vertice della classifica delle metropoli più trafficate dell'Unione Europea, con i propri automobilisti che hanno perso rispettivamente 101 e 97 ore nella congestione del traffico. Invece, se fino al 2023 il terzo posto spettava a Roma, questo è cambiato nel corso del 2024. La capitale d'Italia, scesa al quarto posto con una media annuale di 71 ore spese nel traffico (due in più rispetto alle 69 del 2023), è stata infatti superata in classifica da Dublino i cui cittadini hanno sprecato ben 81 ore, nel 2024, bloccati all'interno delle proprie auto.

Milano è la settima città più trafficata d'Europa

Secondo l'INRIX Global Traffic Scorecard 2024, dopo Roma, Milano è la seconda città italiana a comparire nella classifica delle metropoli più trafficate dell'Unione Europea. Secondo quanto emerso dal report, nel corso del 2024 la città meneghina avrebbe registrato un aumento dei ritardi rispetto all'anno precedente.

Se, infatti, nel 2023 i milanesi avevano maturato una media di 60 ore di ritardo, bloccati nella congestione del traffico cittadino, nel 2024 il numero sarebbe salito a 64, con un aumento del 7 per cento. Incremento che ha permesso al capoluogo lombardo di rubare a Praga la settima posizione in classifica tra le città dell'Unione Europea e, contemporaneamente, di diventare la 24esima città più trafficata tra quelle di tutto il mondo.