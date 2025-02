video suggerito

A Milano potranno parcheggiare solo i residenti o chi pagherà: le strisce bianche non esisteranno più I parcheggi auto a Milano sono 300 mila. Di questi, il Comune vuole eliminare i circa 100 mila che oggi sono a strisce bianche per azzerare, gradualmente, la sosta libera in città.

A cura di Giulia Ghirardi

I parcheggi auto a Milano sono 300 mila. Di questi, soltanto 180 mila sono regolamentati. Il Comune vuole eliminare le strisce bianche e azzerare, gradualmente, la sosta libera in città.

Questo è quanto è emerso dall'ultimo Consiglio del Municipio 8, in occasione del quale l'assessore alla Mobilità, Arianna Censi, ha spiegato che "tutti gli ambiti della città saranno segnati da strisce blu o gialle a seconda delle esigenze", ma che,"in ogni caso, i residenti potranno sempre parcheggiare". Se si dovesse realizzare il progetto annunciato dall'assessore, questo porterebbe a una vera e propria rivoluzione per la mobilità milanese.

L'obiettivo del progetto sarebbe infatti quello di eliminare per step graduali la sosta libera, le cosiddette strisce bianche, e, contemporaneamente, aumentare le strisce blu a pagamento. Rimarrebbero le strisce gialle a tutela dei residenti.

Perché non ci saranno più le strisce bianche a Milano

In totale i parcheggi auto a Milano sono 300 mila. Di questi, soltanto 180 mila sono regolamentati. Nello specifico: il il 37,2 per cento sono a pagamento (strisce blu), il 18,2 per cento sono riservati ai soli residenti (strisce gialle). Soltanto l'1,9 per cento è riservato ai disabili, l'1,5 per cento al carico-scarico e il 2 per cento a mezzi autorizzati. Dal conteggio rimangono esclusi poco più di 100 mila parcheggi che, a oggi, sono posti liberi e gratuiti (strisce bianche).

Proprio quest'ultima tipologia è la categoria di parcheggi presa di mira dal Comune che punta, prima a ridurre, poi a eliminare, i parcheggi gratuiti dalla città con l'intento di migliorare i problemi legati all’esubero di automobili lasciate in strada e garantirne la rotazione. Un’operazione già in atto ma che richiederà del tempo per essere completata. Tra le prime operazioni intraprese in queste settimane, quella nelle aree adiacenti alle stazioni della M4 dove i tecnici sono già al lavoro per disegnare le nuove aree per la sosta a pagamento.

Gli step successivi saranno poi delineati nel nuovo piano parcheggi sul quale è al lavoro la giunta da quasi un anno e che dovrebbe essere completato prima di questa estate. Una volta pronto, il piano dovrà poi passare al vaglio del Consiglio comunale per essere eventualmente approvato e quindi applicato.