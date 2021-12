Milano è la seconda città più vivibile d’Italia, Sala: “Ha una caratteristica certa, è affidabile” Milano è la seconda città più vivibile d’Italia. Lo ha stabilito una speciale classifica redatta dal Sole24Ore. Contento il sindaco Beppe Sala che ha detto che la caratteristica principale di Milano è l’affidabilità.

Secondo quanto riportato nella speciale classifica stilata dal Sole24Ore sulla qualità della vita, Milano è la seconda città d'Italia in cui si vive meglio. Sul gradino più alto del podio c'è Trieste, su quello più basso Trento. Contento il sindaco meneghino Beppe Sala che ha celebrato il piazzamento della sua città con un post su Instagram.

Sala: Ottimo risultato, ma ecco cosa dobbiamo migliorare

Sul social network il sindaco di Milano ha detto che il risultato è molto positivo, considerato che il capoluogo lombardo è arrivato "a un niente dalla prima". Secondo Sala, però, "ancora meglio è il dedicarsi alle cose da migliorare: ambiente e mobilità, il costo dell’abitare e le condizioni dell’edilizia popolare, un welfare che deve essere ancora più efficace. E altro ancora".

Il sindaco: Milano è una città affidabile

Il sindaco ha poi voluto esaltare una peculiarità di Milano, ovvero l'affidabilità: "Lasciatemi però dire che Milano ha una caratteristica certa – ha scritto Sala – è affidabile. Non promette ciò che non può ma cerca di fare tutto quello che può, per se stessa e per il nostro Paese". Il primo cittadino rieletto lo scorso ottobre ha quindi colto l'occasione per ribadire che "ho detto ai rappresentanti del Governo venuti a Milano che meritiamo tutta la loro fiducia e che i fondi del PNRR che ci verranno assegnati saranno investiti bene, in modo corretto e rapido".

La top 10 delle città in cui si vive meglio

Ecco di seguito la top 10 delle città italiane in cui si vive meglio nella classifica stilata dal Sole24Ore, sette delle quali sono del Nord Est.

1 – Trieste

2 – Milano

3 – Trento

4 – Aosta

5 – Bolzano

6 – Bologna

7 – Pordenone

8 – Verona

9 – Udine

10 – Treviso