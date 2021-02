in foto: Il pitone salvato in via La Spezia a Milano (Fonte: Enpa)

Un pitone è stato avvistato, venerdì 29 gennaio, in via La Spezia a Milano. A trovarlo è stata una signora che, incerta se avvicinarsi o meno, ha deciso di allertare il pronto intervento di Enpa, la Polizia Locale e i vigili del fuoco.

Le cure nella clinica veterinaria

Una volta ricevuta la foto dell'animale, gli operatori si sono recati intorno a mezzogiorno sul posto. Dopo averlo raccolto, lo hanno immediatamente portato in clinica dove gli hanno prestato le prime cure. Il serpente ha infatti rischiato la vita: essendo un animale tropicale, e non abituato quindi a temperature invernali – spiegano dall'Enpa – non avrebbe resistito ancora a lungo. Nella clinica veterinaria dell'Associazione – raccontano gli operatori in una nota stampa – è stato sottoposto a dei lavaggi in acqua tiepida necessari a farlo riprendere: "Questi rettili non possono essere lasciati all'aperto con queste temperature – spiega nella nota il presidente di Enpa Milano – Molto spesso il loro rinvenimento è dovuto ad abbandoni volontari. Un fatto che costituisce un reato penale".

Si attende il reclamo di un eventuale proprietario

È vero anche che però potrebbe non trattarsi di un abbandono. Il pitone potrebbe essere scappato dalla teca di un'abitazione e qualcuno potrebbe presto reclamarne la proprietà. Possedere questi animali in cattività infatti non è al momento un reato purché si possiedano dei documenti che ne attestino la legalità. Intanto l'Associazione, nell'attesa che qualcuno si faccia avanti, continuerà a prendersi cura del rettile che adesso, grazie all'allarme lanciato dalla signora, è sano e salvo.