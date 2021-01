L'ha rapinata, spintonata e poi è fuggito via. La donna però non si è lasciata intimorire e ha iniziato a inseguirlo. Fortunatamente l'inseguimento, avvenuto in zona Mecenate a Milano nella mattinata di ieri martedì 26 gennaio, è stato notato dalla polizia che ha così proceduto con l'arresto. A finire in manette è un uomo di 32 anni che è stato accusato di rapina impropria e aggressione.

Dopo la rapina, la donna ha iniziato a inseguirlo

Verso le 12.50 di ieri mattina infatti gli agenti del commissariato Scalo Romana stavano transitando con la loro auto in zona Mecenate. A un certo punto hanno visto la donna che in via privata Val Mesolcina inseguiva un uomo. Allarmati dalla situazione, sono intervenuti e hanno bloccato il 32enne. Dopo averlo fermato, si sono fatti raccontare dalla 57enne quanto accaduto. Stando al racconto della donna, l'uomo poco prima aveva aperto la portiera della sua automobile per poterle rubare la borsa che era poggiata sul sedile anteriore. Dopo aver commesso il gesto, il 32enne l'ha spintonata ed è fuggito via. La donna però non si è persa d'animo e infatti ha iniziato a corrergli dietro.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria

Dopo aver scoperto il motivo dell'inseguimento, gli agenti lo hanno arrestato con l'accusa di rapina e aggressione. Dagli accertamenti è emerso che il 32enne già in passato aveva commesso diversi reati. Attualmente l'uomo si trova in carcere in attesa del processo per direttissima. La donna invece, fortunatamente, non ha riportato né traumi né ferite e ha potuto riavere i beni che le erano stati sottratti dall'uomo.