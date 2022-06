Milano, deruba una ragazza e aggredisce i carabinieri: fermato un 23enne Nella notte un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano dopo aver derubato una ragazza e aver tentato di aggredire i militari intervenuti.

Nella notte tra martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri di Milano dopo aver derubato una ragazza e aver tentato di aggredire i militari intervenuti in centro città. Il giovane, risultato essere un cittadino marocchino senza fissa dimora, irregolare in Italia e con precedenti alle spalle, è stato portato in caserma.

Giovane deruba una ragazza e scappa

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, tutto è accaduto nel pieno della notte in via Francesco Sforza. Qui, il 23enne avrebbe preso di mira la vittima sorprendendola alle spalle. Con un rapido gesto le ha strappato la collanina di dosso dandosi alla fuga. Subito dopo il furto, la ragazza ha chiamato il numero unico per le emergenze 112 che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri. I militari, dopo aver ascoltato la testimonianza della giovane, si sono messi sulle tracce dell'aggressore trovandolo poco dopo in via Andreani. Questi, una volta accortosi della presenza della pattuglia, si è diretto verso i carabinieri tentando di colpirli.

Rintracciato, aggredisce i carabinieri: arrestato

I carabinieri hanno dovuto quindi difendersi dall'aggressore ricorrendo all'utilizzo dello spray al peperoncino grazie al quale sono riusciti a renderlo innocuo e ad immobilizzarlo. Il 23enne è stato in seguito identificato e trasportato al pronto soccorso per precauzione. Dopo le dimissioni dall'ospedale, è stato tratto in arresto. Medicati anche i due carabinieri per le contusioni riportate durante la colluttazione col ragazzo. Restituita, infine, alla legittima proprietaria la collanina sottrattale poco prima.