Un sistema di prenotazione online per rendere più veloci le procedure di prenotazione ed esecuzione dei tamponi di controllo richiesti da medici e pediatri: è quanto annunciato da Ats Città metropolitana di Milano che da oggi ha attivato il sistema di prenotazione online messo a disposizione per i cittadini della provincia di Milano e Lodi.

Il servizio per chi è stato segnalato come caso sintomatico o a rischio

"L'ATS della città metropolitana di Milano ha attivato una modalità di prenotazione dei tamponi dedicata a coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico o pediatra e devono effettuare il tampone", si legge nella nota diffusa questo pomeriggio. "Chi invece non utilizza internet verrà chiamato dal call-center nel giro di alcuni giorni anche se – spiega nel comunicato l'Azienda tutela della Salute – l'aumento del numero di casi potrebbe rendere più lunga l'attesa". La prenotazione può essere effettuata accedendo a questo link:https://portaleinformativosalute.azurewebsites.net/index_all.php.

Proprio in merito ai tamponi rapidi è giunta la notizia comunicata dal direttore generale dell'assessorato al Welfare Marco Trivelli sull'inizio della campagna all'interno dei pronto soccorso e delle scuole in Lombardia a partire da lunedì 12 ottobre. Per il momento la Regione Lombardia ha ordinato test rapidi per un milione e duecentomila dosi e le consegne degli strumenti medici sono previste "tra fine ottobre e inizio novembre". Per quanto riguarda poi la capacità giornaliera di effettuazione di tamponi, il direttore generale dell'assessorato alla Sanità ha spiegato che "cresce di settimana in settimana".