Milano-Cortina 2026, quando partirà il viaggio della fiamma olimpica: le tappe e le date Il 26 novembre 2025 da Olimpia in Grecia partirà il viaggio della fiamma olimpica che terminerà allo stadio San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026 in occasione della cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026: ecco quali sono le tappe e le date dell'itinerario a cinque cerchi.

A cura di Giorgia Venturini

É stato reso pubblico l'itinerario del viaggio dalla fiamma olimpica e paralimpica al termine del quale partiranno ufficialmente le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il viaggio attraverserà tutta l'Italia: 60 città di tappa e 12mila chilometri, toccando tutte le 110 province della penisola, che durerà 63 giorni in tutto. La fiamma verrà accesa, come da tradizione, il 26 novembre 2025 a Olimpia ed entrerà allo stadio San Siro la sera di venerdì 6 febbraio 2026 in occasione della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici.

Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano Cortina 2026, ha commentato così il percorso della fiamma olimpica: "Ogni passo del Grande Viaggio attraverso le nostre città, diventerà un momento di celebrazione e riflessione, ricordandoci il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere".

E poi conclude: "Quando la Fiamma percorrerà le nostre strade travolgerà milioni di persone con un calore unico e irripetibile: quello che solo lo sport sa trasmettere. Accendendo nei cuori delle persone la consapevolezza di far parte di qualcosa di più grande, il Viaggio della Fiamma Olimpica e il Viaggio della Fiamma Paralimpica saranno un'opportunità unica per l’Italia di brillare, ancora una volta, sulla scena mondiale".

Il percorso della fiamma olimpica, da Roma a Milano: le date delle tappe

La fiamma olimpica toccherà tutte le province di Milano. La prima tappa, come richiede la tradizione olimpica, è fissata per il 26 novembre 2025 a Olimpia: qui in Grecia avverrà l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia il 4 dicembre a Roma. Dalla capitale inizierà il suo percorso italiano: sarà verso Natale a Napoli a Natale e a Bari per Capodanno. Sarà attesa il 26 gennaio tornerà invece a Cortina d’Ampezzo, dove la fiamma olimpica ritorna dopo 70 anni esatta alle precedenti olimpiadi invernali. Via via passerà in tutte le province italiane:

Fondazione Milano-Cortina 2026 precisa: "Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti Unesco al mondo: la Fiamma illuminerà molti dei 60 luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità".

Andrea Varnier, ceo di Fondazione Milano Cortina 2026, ha precisato: "L’arrivo della Fiamma in Italia, e il suo viaggio lungo tutta la nazione, è il momento in cui i Giochi entrano nelle case delle persone, portando ovunque la magia dello sport. È il momento in cui Milano Cortina 2026 diventa Italia celebrando l'unione dell’orgoglio nazionale". E ancora: "Un viaggio che coinvolgerà 10.001 tedofori, ciascuno con la propria storia da raccontare: storie di passione, sacrificio, coraggio e inclusività. La Fiamma è un faro che ispira tutti noi a guardare al futuro con speranza e rinnovata ambizione".

Il percorso della fiamma paralimpica: da Milano a Verona

La fiamma Paralimpica sarà invece attesa il 6 marzo 2026 all'Arena di Verona, ovvero nel giorno della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici. Dal 24 febbraio al 6 marzo percorrerà 2mila chilometri e sfilerà nelle mani di 501 tedofori.

Nel dettaglio, "la Fiamma Paralimpica animerà 5 Flame Festival dal 24 febbraio al 2 marzo a Milano, Torino, Bolzano, Trento e Triste, con la cerimonia di unione delle Fiamme il 3 marzo a Cortina d'Ampezzo". Le successive tappe sono: dal 4 marzo la Fiamma raggiungerà Venezia e Padova, per fare il suo ingresso il 6 marzo all’Arena di Verona per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici.

Quando iniziano le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026

Le olimpiadi Milano-Cortina 2026 inizieranno venerdì 6 febbraio 2026 e termineranno domenica 22 febbraio 2026. Intanto procedono tutti i lavori su quelli che saranno i campi di gara. Allora stadio San Siro si terrà la Cerimonia d'Apertura: a Milano si disputeranno anche le gare di hockey su ghiaccio al PalaSharp e al PalaItalia. E nel capoluogo lombardo sarà ubicato il villaggio olimpico. Al Mediolanum Forum di Assago invece si disputeranno le gare di Pattinaggio di figura e lo Short track.

Nel 2026 l'Italia così tornerà a ospitare esattamente dopo vent'anni, l'ultima volta è datata 2006, quando l'onore toccò a Torino. Cortina invece ha già organizzato i Giochi nel lontano 1956.