Milano, colpisce un uomo con dei cocci di bottiglia: arrestato Un 44enne è stato arrestato dalla polizia di Milano per aver colpito alla testa con dei cocci di bottiglia un 52enne ricoverato in condizioni non gravi al Policlinico.

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per aver colpito a cocci di bottiglia un 52enne. L'episodio risale alla serata di ieri, mercoledì 29 dicembre, nei pressi della Galleria De Cristoforis, a due passi da piazza Duomo. Secondo quanto ricostruito, il 44enne – per motivi ancora non noti – ha colpito violentemente il rivale prima di darsi alla fuga.

Erano circa le 22 quando le forze dell'ordine, allertate da alcuni passanti che avevano assistito attoniti alla scena, sono riuscite a bloccarlo e ad arrestarlo. Dopo l'identificazione, gli agenti hanno scoperto che l'arrestato ha precedenti per episodi simili. Trasferito in carcere, è accusato di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale in quanto, durante la fase di ammanettamento, ha cercato di divincolarsi dalla presa degli agenti. Verrà processato per direttissima. Il 52enne colpito dai cocci di bottiglia è invece stato soccorso dal personale medico del 118, inviato sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia con un'ambulanza arrivata sul posto in codice giallo. Dopo una prima medicazione, la vittima dell'aggressione è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Fortunatamente non pare essere in pericolo di vita.

