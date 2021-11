Milano, avevano sparato a un 26enne in via Creta: arrestati tre uomini La Polizia ha arrestato tre uomini ritenuti i responsabili del tentato omicidio di un 26enne commesso lo scorso 29 agosto in via Creta, a Milano.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

La Polizia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini ritenuti i responsabili del tentato omicidio di un 26enne commesso il 29 agosto scorso a Milano. Al momento sono anche in corso diverse perquisizioni. I fatti a cui fanno riferimento gli arresti riguardano la sparatoria, avvenuta sotto i portici di via Creta, a Bisceglie, nella periferia sud-ovest del capoluogo lombardo, dove il ragazzo ferito venne trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Carlo.

La sparatoria del 29 agosto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 26enne aveva trascorso la serata a cena con la fidanzata e la suocera. In seguito avrebbe avuto un litigio con un’altra persona, di cui non si conosceva il motivo, il quale però sarebbe tornato poco prima delle 23 con una pistola e avrebbe sparato, per poi darsi alla fuga. Il ragazzo ferito era stato accompagnato al pronto soccorso da un conoscente, e da lì, essendo di fronte a una ferita da arma da fuoco, i medici avevano subito segnalato il fatto alla centrale operativa della Questura. Le indagini si erano quindi attivate circa mezz’ora dopo la sparatoria, con il sopralluogo sul posto degli specialisti della Scientifica e i primi accertamenti della Squadra Mobile.

Sparatoria a Cinisello Balsamo

Il fatto era avvenuto qualche settimana prima di una sparatoria a Cinisello Balsamo dove un 23enne era stato ferito all’addome da un colpo d’arma da fuoco. Il giovane, pluripregiudicato per reati legati alla droga e contro il patrimonio, aveva chiesto aiuto ed era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.