“Mi hanno violentata”: si indaga sul caso della 19enne trovata in stato confusionale in una discoteca Una ragazza di 19 anni si è svegliata in stato confusionale sui divanetti di una discoteca di Milano. La giovane ha il sospetto di poter essere stata violentata.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Si è risvegliata in stato confusionale sui divanetti della discoteca Pura Vida, che si trova in via Boncompagni a Milano. Non ha la minima idea di cosa possa esserle successo, ma fin da subito avrebbe avvertito dolori addominali. Fitte che l'hanno portata a pensare di poter aver subito uno stupro.

L'episodio si è verificato nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2022. La 19enne ha raccontato alle amiche di aver bevuto un cocktail. Avrebbe anche parlato di essere stata in compagnia di uno sconosciuto. Non ricorderebbe più nulla. A causa dei dolori, ha esposto loro il sospetto di essere stata violentata.

Si attendono gli esiti dell'esame

A quelle parole, le ragazze hanno lanciato l'allarme. Intorno alle 4 del mattino sono arrivate le forze dell'ordine e i soccorsi. Ai carabinieri hanno detto di averla persa di vista per circa trenta minuti. Il sospetto è che, qualora venisse confermata la violenza, questa possa essere avvenuta proprio in quel lasso di tempo.

Bisognerà però aspettare ancora qualche giorno per poter avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Come raccontato a Fanpage.it, la ragazza – che non ha ancora presentato denuncia, ma ha tempo sei mesi per farlo – è stata portata al pronto soccorso della clinica Mangiagalli e al momento i carabinieri di Milano sono in attesa di ricevere il referto medico.

A un primo esame medico – bisognerà aspettare gli esiti finali – non sembrerebbero però esserci elementi che confermino una violenza. In ogni caso, in attesa di avere elementi specifici, i militari stanno procedendo con l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Queste potranno fornire un quadro più chiaro di quanto accaduto.