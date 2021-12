Mette a segno un furto al settimo mese di gravidanza e con la figlia di 9 anni: è accusata di 18 colpi Una donna di 33 anni è finita in manette per aver messo a segno un furto in un appartamento a Milano: la 33enne è incinta del nono figlio ed era accompagnata dalla figlia di 9 anni. Deve scontare una pena di 30 anni ma per lei non si sono mai aperte le porte del carcere perché sempre incinta.

È riuscita a mettere a segno un furto in una casa mentre era incinta di sette mesi e aveva al seguito una figlia di 9 anni. Sono ora scattate le manette per una donna, una 33enne nomale di origini croate, fermata dagli agenti della polizia intervenuti dopo l'allarme lanciato da altri condomini. Dai successivi accertamenti è emerso che la donna aveva messo a segno già 18 colpi.

Dalle informazioni riportate sul Corriere della Sera, la donna è stata sorpresa domenica sera mentre stava uscendo da un appartamento in via Giambellino a Milano scelto per l'ennesimo furto: da qui aveva portato via alcuni vestiti e una collana d'oro. Con lei aveva portato la figlia di 9 anni che forse l'ha aiutata nel colpo dal momento che la donna è incinta di sette mesi. A notare la donna sono stati altri condomini che hanno immediatamente chiamato la polizia: gli agenti l'hanno fermata poco lontana dalla palazzina e, una volta perquisita, l'hanno trovata in possesso delle refurtiva. Così è stata arrestata in flagranza. Si procederà per direttissima, ma per la donna è molto probabile che non si apriranno le porte del carcere data la sua gravidanza.

La donna dovrebbe scontare 30 anni di carcere

Non è il primo arresto per la 33enne: era già stata arrestata lo scorso ottobre per un altro furto, 18 in tutti sono quelli messi a segno dalla donna. Il Tribunale di Milano si era già espresso: la 33enne dovrebbe scontare una pena di 30 anni di carcere, condanna ridotta rispetto ai 57 anni totali decisi invece in un primo momento da Tribunale di Genova. Di questi 30 anni di carcere però la donna non ne ha mai trascorso neanche uno in galera. La 33enne infatti negli ultimi hanno ha avuto una serie di gravidanze: ora aspetta il nono figlio. Tutti i figli vivono con lei in un camper: qui è stata riaccompagnata appena dopo l'arresto.