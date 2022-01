Meteo weekend a Milano: cielo sereno e poco nuvoloso, rischio nebbia in pianura Un fine settimana di bel tempo a Milano e in Lombardia. Sabato 15 e domenica 16 gennaio saranno infatti caratterizzati dall’assenza di precipitazioni e temperature tendenzialmente stazionarie. Alto il rischio nebbia in pianura.

A cura di Redazione Meteo

Sole e caldo sono i protagonisti di questo weekend: merito di un anticiclone centrato sul Mediterraneo che garantisce giornate stabili e soleggiate. Alcune leggere e debolissime piogge potrebbero arrivare domenica 16 gennaio su alcune parti della Lombardia. Per l'inizio della prossima settimana ancora tempo stabile, con aumento della probabilità di foschie e nebbie sulla Pianura. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per il weekend.

Previsioni meteo a Milano oggi sabato 15 gennaio

Per oggi sabato 15 gennaio il cielo sarà sereno e con poche nuvole. Le piogge, e qualsiasi altro tipo di precipitazioni, saranno assenti lasciando spazio a una giornata di sole pieno. Le temperature però saranno in calo o in aumento: nel primo caso sono le minime che si aggireranno tra i -5 e -2 gradi, mentre le massima raggiungeranno anche i 12 gradi. Lo zero termico è fissato a 3mila metri, in lieve abbassamento verso sera a 2600 metri circa. In pianura i venti sono deboli variabili, in montagna deboli prevalentemente meridionali. In mattinata e nelle ore più fredde sono possibili locali foschi ma solo in bassa pianura. Mentre in attesa gelate nella notte.

Previsioni meteo a Milano domani domenica 16 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso anche per domani domenica 16 gennaio: attese delle velature in bassa pianura e in serata su zone settentrionali. Anche per domani nelle ore più fredde potranno esserci foschie o banchi di nebbia sulla bassa pianura, così come possibili gelate. Le precipitazioni saranno assenti, salvo in serata possibile nevischio portato da Nord. Per quanto riguarda le temperature, le minime sono stazionarie ferme attorno ai -2 gradi mentre le massime raggiungono 10 gradi. Lo zero termino è segnato intorno a 2100 metri, in ulteriore abbassamento verso sera fino a portarsi attorno a 1600 metri circa. I venti in pianura saranno deboli occidentali con rinforzi a tratti verso sera.