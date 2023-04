Meteo Milano: dopo il ponte del 25 aprile temperature oltre i 25 gradi “Domani 25 aprile il cielo sarà sereno. Mentre nei prossimi giorni della settimana si arriveranno a toccare anche i 25 gradi”: le previsioni meteo secondo l’esperto Flavio Galbiati.

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert

A cura di Giorgia Venturini

Le piogge e le basse temperature di questi giorni potranno definitivamente abbandonare la Lombardia nelle prossime ore. Domani 25 aprile il cielo sarà sereno spazzando via le nuvole che nelle prime ore di oggi lunedì 24 aprile hanno portato la pioggia nelle province di Bergamo, Sondrio, Brescia e Milano.

Il ponte del 25 aprile permetterà ai cittadini di fare gite fuori porta anche nei suggestivi posti lombardi. Oggi però il risveglio è stato piovoso e in alcune zone della Lombardia anche bianco: Livigno, paese dell'Alta Valtellina, infatti si è svegliata sotto la neve. Con il trascorrere delle ore, le precipitazioni si stanno attenuando. Così come sulle Prealpi orientali dove i rovesci temporaleschi già nella tarda mattinata hanno lasciato spazio a un cielo sereno.

Previsioni meteo a Milano domani 25 aprile

Non sarà assicurato un risveglio con il sole domani 25 aprile nelle province di Bergamo e Brescia ma in poco tempo il cielo tornerà sereno con un alzamento anche delle temperature. Come precisa a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "Domani nella parte Est della Lombardia si troverà all'inizio di giornata instabilità. A Milano e nella parte Ovest della regione sarà garantito invece sole e un clima ventilato. Le temperature si aggireranno attorno ai 20 gradi. Attenzione massima per chi andrà in montagna dove la fresca neve di questi giorni e il vento mite porterà a un'alta probabilità di valanghe".

Previsioni meteo della settimana

L'esperto meteo poi precisa che da mercoledì 26 aprile il tempo sarà più stabile con l'arrivo dell'alta pressione che si sostituirà alle correnti settentrionali. "Mercoledì le temperature aumenteranno per poi giovedì e venerdì raggiungere i 25 gradi. Il cielo sarà sereno e non sono previste perturbazioni", conclude il meteo.