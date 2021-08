Maxi sequestro a Como, 240mila giocattoli contraffatti e potenzialmente pericolosi Pistole e cartucce giocattolo, giochi di società, pupazzi raffiguranti illecitamente gli eroi Marvel come Spiderman. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Como hanno sequestrato in un negozio con magazzino oltre 240mila articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi.

A cura di Enrico Tata

Pistole e cartucce giocattolo, giochi di società, pupazzi raffiguranti illecitamente gli eroi Marvel come Spiderman. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Como hanno sequestrato in un negozio con magazzino oltre 240mila articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi. Oltre ai giochi è stato sequestrato materiale destinato al settore delle costruzioni e anche guanti protettivi. I giochi sono tutti risultati privi del marchio CE, delle avvertenze di sicurezza, delle dichiarazioni di conformità e delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa di settore. Stando a quanto si apprende, le pistole giocattolo, in particolare, non erano state sottoposte alle verifiche tecniche previste dalla normativa europea e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.

Sequestrati giochi con i personaggi della Marvel

Nello stesso magazzino sono stati trovati giochi che raffiguravano noti personaggi della Marvel, come Spiderman, della MGA, Lol suprise, e della Acamar Films, come Bing Bunny. Erano tutti contraffatti e illegali. Al termine delle attività dei finanziari, il titolare del magazzino è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano ed è stato multato. Il responsabile del punto vendita, inoltre, è stato denunciato.

Tra la merce sequestrata c'erano anche materiali utilizzati nel settore delle costruzioni e guanti protettivi di plastica. Questi ultimi, per esempio, erano privi delle avvertenze di sicurezza e delle informazioni in merito alla tracciabilità dei prodotti. In sintesi, non era indicato il luogo di fabbricazione, di provenienza e di importazione.