Maxi rissa in strada a Milano con bastoni e bottiglie: 15 persone coinvolte Una quindicina di persona si sono presentate armate di mazze, bastoni e bottiglie in strade e hanno dato il via a una maxi rissa: tre persone sono rimaste ferite.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Maxi rissa nel pomeriggio di oggi martedì 15 agosto in zona Calvairate a Milano. Stando alle prime informazioni una quindicina di persona si sono presentate armate di mazze, bastoni e bottiglie in strade e hanno iniziato a colpirsi. A chiamare subito il 112 sono stati i residenti della zona, tra via Turchino e via Maspero, spaventati per quello che stava accadendo.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i carabinieri. I quindici, sia giovani che adulti, alla vista dei militari sono scappati via. Nonostante i tentativi di fuga i carabinieri sono riusciti a fermare diversi partecipanti alla maxi rissa: si tratterebbero tutti di cittadini cingalesi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari in ambulanza. Nella rissa infatti sono rimaste ferite tre persone: uno di 25 e due di 39 anni. Nessuno però risulterebbe in gravi condizioni.

Ora i carabinieri sentiranno i fermati e cercheranno di capire con esattezza quanto accaduto. Non si esclude che possa essere stato uno scontro organizzato tra bande rivali.