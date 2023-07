Il video della maxi rissa sui Navigli a Milano, oltre 10 persone coinvolte: due finiscono all’ospedale Alcuni residenti in Alzaia Naviglio Pavese hanno ripreso con lo smartphone la maxi rissa scoppiata nella notte di lunedì 24 luglio a Milano. Sul posto è intervenuta la Polizia.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella notte fra domenica 23 e lunedì 24 luglio un violento litigo fra alcuni ragazzi si è trasformato in una maxi rissa sui Navigli a Milano. Alcuni residente della zona, dopo aver chiamato le forze dell'ordine, hanno ripreso i pestaggio con lo smartphone: le immagini mostrano calci e pugni sferrati con molta violenza. A causa delle lesioni riportate, due ragazzi sono anche finiti all’ospedale Fatebenefratelli ma non sono in gravi condizioni.

Maxi rissa sui Navigli

Era da poco passata la mezzanotte di oggi, quando alcuni ragazzi hanno iniziato a litigare nei pressi di un locale di Alzaia Naviglio Pavese, all'incrocio con via Gola. Non si conoscono ancora i motivi del litigio, ma dopo poco il diverbio si è trasformato in una rissa a cui hanno preso parte almeno una decina di persone. Le urla e i rumori hanno svegliato i residenti della zona, che hanno immediatamente chiamato la polizia e hanno ripreso con lo smartphone quello che stava accadendo.

Immediatamente sono arrivate alcune volanti delle questura di Milano, che hanno sedato la rissa, fermato alcuni dei partecipanti e soprattutto chiamato un'ambulanza perché alcuni di loro risultavano feriti. I due, un 20enne e un 24enne, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli. Una volta giunti in pronto soccorso, però, i medici dell'accettazione hanno riscontrato che non avessero lesioni gravi e quindi li hanno ricoverati in codice giallo.

Le indagini della Polizia

Ora gli agenti della Polizia di Stato dovranno ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili della rissa, dopo aver identificato tutti quelli che vi hanno preso parte. Oltre ai due feriti, infatti, sarà necessario risarcire uno dei locali della zona che è stato gravemente danneggiato in quanto i ragazzi hanno utilizzato le sedie, i tavoli e altri elementi di arredo come oggetti contundenti da lanciarsi addosso o per percuotere gli avversari.