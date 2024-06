video suggerito

Maxi rissa in stazione tra due gruppi di ragazzi: emessi sette daspo Due fazioni di giovani si sarebbero picchiati nei pressi della stazione Gallarate (Varese). La Questura ha emesso sette Daspo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno, la Questura di Varese ha emesso sette Daspo Willie nei confronti di altrettanti ragazzi che avrebbero partecipato a una rissa nei pressi della stazione di Gallarate, comune che si trova in provincia di Varese. Le due fazioni si sarebbero scontrate a colpi di calci, pugni, bottigliate e cinghiate il 3 giugno scorso.

Oltre ai Daspo, ci sarebbero almeno dieci denunce, di cui una nei confronti di un minorenne. Questi sono accusati di rissa, porto di oggetti atti a offendere e minaccia aggravata. Il Questore di Varese, Carlo Ambrogio Enrico Mazza, ha emesso sette Daspo Willie. Si tratta di una misura che vieterà l'accesso ai ragazzi per due anni: non potranno entrare nei locali e negli esercizi pubblici che si trovano nel centro cittadino di Gallarate e nella zona adiacente alla stazione ferroviaria.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, i due gruppi avrebbero avuto un primo contatto lunedì sera proprio nei pressi della stazione. In quell'occasione, il litigio sarebbe stato sventato da alcuni passanti. Il secondo contatto sarebbe avvenuto in piazza XXV Aprile e in via Borghi. In questo caso sarebbero spuntate alcune bottiglie rotte e un martello. Per questo episodio è stato necessario l'intervento delle Volanti e in supporto anche di un'auto della polizia locale e dei carabinieri.

Dalle indagini sarebbero anche emersi alcuni collegamenti con un'altra rissa avvenuta il 21 maggio sempre nella zona della stazione di Gallarate. Alcuni ragazzi avrebbero riportato ferite.