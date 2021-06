Maxi rissa a Vermezzo con Zelo, un paese all'interno della città metropolitana di Milano. Sono rimaste coinvolte 150 persone e sarebbero anche stati sparati alcuni colpi di pistola. Fortunatamente il bilancio è di due feriti lievi. Stando a quanto si apprende, il fatto è accaduto intorno alle 23 di ieri, martedì 1 giugno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Abbiategrasso, intervenuti dopo una segnalazione telefonica.

Le indagini sulla maxi rissa a Vermezzo con Zelo

La rissa sarebbe cominciata per futili motivi in via Verdi e nelle strade adiacenti. Quando i militari sono arrivati, decine di persone si sono allontanate in fretta per evitare l'identificazione. Due bodyguards di un locale hanno raccontato ai carabinieri di aver sentito, pochi minuti prima, alcuni colpi di pistola e in effetti in via Donizetti sono stati trovati tre bossoli esplosi e due proiettili integri calibro 6,35. Sono stati raccolti e sequestrati per successivi accertamenti. Intono all 1,30 di notte al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta è arrivata una ragazza italiana di 21 anni, incensurata, ferita alla caviglia destra da un colpo di arma da fuoco. I medici hanno chiamato i carabinieri e i militari hanno avviato le indagini: i proiettili risultano compatibili con quelli trovati per strada. La ragazza è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Sempre nello stesso pronto soccorso, i sanitari in servizio notturno hanno medicato anche un ragazzo di 18 anni con ferite al volto e in testa. Probabilmente quest'ultimo è rimasto coinvolto nella maxi rissa. Anche lui è stato dimesso con una prognosi di venti giorni. Le indagini continuano.