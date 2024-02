Maxi incendio nella zona industriale di Concorezzo, un capannone va a fuoco: “Sono in corso le verifiche di Arpa” Un incendio è scoppiato nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio nella zona industriale di Concorezzo (Monza e Brianza). Il Comune consiglia di tenere le finestre chiuse fino a quando Arpa non avrà completato le verifiche sulla qualità dell’aria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'incendio in via Primo Maggio a Concorezzo

Sono 60 i vigili del fuoco che nella notte sono intervenuti in un complesso industriale di via Primo Maggio a Concorezzo, in provincia di Monza e della Brianza. Un incendio ha coinvolto un capannone sviluppandosi per tutta la sua lunghezza.

Le squadre del Comando provinciale di Monza sono arrivati sul posto intorno alla mezzanotte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio e alle prime ore del mattino le operazioni sono ancora in corso. In tutto sono state impiegate sei autopompe, altrettante autobotti, due autoscale, un carro soccorso e uno schiuma da Milano.

L'origine del rogo non è ancora nota. Sul posto sono arrivate anche tre ambulanze, ma da quanto emerso per il momento non risultano persone rimaste ferite o intossicate dal fumo. A rimanere coinvolte nel rogo sarebbero più sedi di diverse aziende che sono dislocate nel complesso industriale, come un'officina, un deposito di pneumatici, un'azienda di forniture per ristoranti e una ditta di pulizie.

"Le verifiche di Arpa non sono ancora completate", ha fatto sapere il Comune di Concorezzo attraverso la propria pagina Facebook:"In via precauzionale consigliamo di tenere le finestre chiuse". Il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, ha infine ringraziato le "forze dell'ordine presenti da questa notte per l'enorme lavoro che stanno facendo".

