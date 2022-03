Maxi incendio distrugge cinque case: i vigili del fuoco al lavoro tutta notte per spegnere le fiamme Un intero cortile di in via Risorgimento a Cadegliano Viconago, in provincia di Varese, è stato reso inagibile.

A cura di Giorgia Venturini

Una corte con cinque abitazioni completamente distrutta dalle fiamme. Un intero cortile di in via Risorgimento a Cadegliano Viconago, in provincia di Varese, è stato reso inagibile. È quanto accaduto nella sera di ieri domenica 27 marzo verso le 21.30. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati al lavoro per spegnere le fiamme. Ci sono volute ore. Adesso sono ancora impegnati per bonificare l'area e mettere in sicurezza le intere abitazioni.

Le ore di lavoro per spegnere le fiamme

Al lavoro sul rogo per tutta le notte, stando alle informazioni riportate da Varese News, sono state impegnate dieci squadre dei vigili del fuoco con 25 persone al lavoro. Parte sono in servizio al comando provinciale di Varese, altre a Luino, Ispra e Tradate. Tutte intervenute con numerosi mezzi. Non risultano persone ferite o intossicate: solo una persona è stata sfollata. Non è chiaro infatti quante persone vivevano nello stabile o se gran parte delle abitazioni risultavano disabitate. Così come forze dell'ordine e vigili del fuoco dovranno chiarire ancora le origini del rogo: per ora non si esclude nessuna pista investigativa.

In fiamme sabato un edificio di Milano

Sabato invece un incendio è scoppiato a Milano in via Carlo Imbonati quando un principio di incendio ha messo in pericolo due donne e una ragazzini di 13 anni. Dalle prime informazioni, l'abitazione, che si trova al primo piano del civico 67, sarebbe andata a fuoco a causa di un cortocircuito del frigorifero. Le due donne, rispettivamente di 63 e 42 anni, e la ragazzina di 13, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Sono state leggermente intossicate dal fumo dell'incendio.