Milano, cortocircuito del frigo dà origine a un incendio: intossicate due donne e una 13enne Incendio in un appartamento di via Imbonati, a Milano. Il rogo si è sprigionato a seguito di un cortocircuito del frigorifero provocando l’intossicazione di due donne e una ragazzina di 13 anni.

Paura nel pomeriggio di ieri, sabato 26 marzo, a Milano, in via Carlo Imbonati, dove un principio di incendio ha messo in pericolo due donne e una ragazzina di appena 13 anni. Secondo quanto ricostruito, l'abitazione, sita al primo piano del civico 67, sarebbe andata a fuoco a causa di un cortocircuito del frigorifero.

Le due donne, rispettivamente di 63 e 42 anni, e la ragazzina di 13, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco e dagli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Fortunatamente stanno bene, nonostante siano rimaste intossicate dai fumi sprigionatisi con le fiamme. Per sicurezza, comunque, sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli per tutti i check medici del caso. Le fiamme sono state domate successivamente dai pompieri accorsi.

Principio di incendio nella Torre Milano di via Stresa

Lo scorso giovedì 24 marzo un principio di incendio è scoppiato al ventesimo piano della Torre Milano di via Stresa, attualmente in costruzione. L'episodio è stato provocato inavvertitamente da alcuni operai che stavano effettuando un lavoro di saldatura. Nonostante le fiamme siano state domate immediatamente dai medesimi, un'alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo. Per questo motivo, sono stati allertati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. All'arrivo, i primi, non hanno però dovuto fare nulla se non accertarsi che le fiamme erano già spente mentre i secondi fortunatamente non sono dovuti intervenire in quanto non sono risultati esserci feriti o intossicati.