Incendio al ventesimo piano della Torre Milano: alta colonna di fumo nero in cielo Un incendio è scoppiato nella Torre Milano di via Stresa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 marzo.

Un incendio è scoppiato nella Torre Milano di via Stresa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 24 marzo. Il rogo è scoppiato al ventesimo piano dell'edificio causato erroneamente da alcuni operai che operavano durante un lavoro di saldatura. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'intervento dei pompieri non è stato necessario in quanto le squadre sopraggiunte dopo la richiesta di aiuto hanno trovato l'incendio già spento. Il rogo è stato infatti domato dagli stessi operai che l'avevano causato accidentalmente.

Incendio alla Torre Milano, operai spengono le fiamme e limitano i danni

Tutto è successo pochi minuti prima delle 13.30. Le fiamme hanno dato origine ad una nube di fumo nero che ha avvolto l'edificio ancora in costruzione. Il punto di origine dell'incendio è stato identificato in un locale tecnico. Con i vigili del fuoco sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia. Fortunatamente, però, i paramedici non sono stati chiamati a soccorrere nessuno in quanto non sono stati registrati né feriti né intossicati.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato

Per quanto riguarda invece i danni arrecati all'edificio, al momento pare che non siano importanti e non abbiano compromesso la costruzione della struttura stessa. Questo anche grazie al pronto intervento degli operai che hanno agito con tempestività per limitare la propagazione delle fiamme e spegnerle rapidamente.