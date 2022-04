Maxi incendio a Brugherio, capannoni di una ditta devastati dalle fiamme: si sospetta origine dolosa Un maxi incendio è esploso in alcuni capannoni a Brugherio, in provincia di Monza. Si sospetta l’origine dolosa.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcune immagini dell’incendio di ieri sera (Fonte: Facebook)

Maxi incendio nella serata di ieri, sabato 2 aprile, a Brugherio. Nel comune in provincia di Monza e Brianza, le fiamme hanno distrutto alcuni capannoni di una ditta. Tra le ipotesi al vaglio c'è la possibilità che il rogo sia di natura dolosa. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né persone intossicate. Diversi disagi per la popolazione che ha dovuto fare i conti con la colonna di fumo nero.

Si indaga sulle cause del rogo

Il rogo è esploso tra i capannoni della ditta "Vera Plast" che si trova in via della Vittoria. Le fiamme sono divampate attorno alle 23.30. Sul posto sono intervenute oltre quindici squadre dei vigili del fuoco che sono arrivate dalle province di Monza e Milano. Con loro anche i carabinieri di Brugherio e il personale sanitario del 118 intervenuto con due ambulanze e un'automedica. I pompieri, una volta spente le fiamme, hanno svolto tutti i rilievi insieme ai militari. È necessario infatti capire come sia esploso l'incendio.

I vigili del fuoco all’opera

Un incendio simile anche in un'altra ditta

Quasi un anno fa, un incendio simile era esploso nella ditta Magniplast, sempre a Brugherio. A causa delle fiamme, era crollata anche una tettoia di un capannone. Era andato distrutto anche il deposito di materiali finiti. In questo caso erano intervenuti anche i tecnici di Arpa, per constare se vi fossero state delle dispersioni nell'aria. Nei giorni scorsi, invece, un altro incendio ha riguardato un'azienda di Gallarate, in provincia di Varese. In questo caso, ci sarebbe stato un problema a un essiccatore. A causa del rogo, in quell'occasione, si era dispersa una nube acre che ha invaso l'intero territorio.