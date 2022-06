Maturità 2022: a Milano 24mila studenti sotto esame e 76mila in tutta la Lombardia Maturità 2022, tornano gli esami scritti. Al via domani con il tema di italiano; la seconda prova giovedì 23 giugno con un testo che varia a seconda della commissione e non più elaborato su base nazionale. Addio alla terza prova. Gli orali dal 27 giugno.

Notti prima degli esami, per ben 76mila ragazzi lombardi (di cui circa 24mila milanesi). Inizia ufficialmente la Maturità 2022: ieri mattina le 1.875 commissioni lombarde, con membri tutti interni e il solo presidente esterno, si sono riunite in aula per dare il via alle danze. E con la fine dell'allarme pandemico tornano anche gli scritti, banditi nei due anni precedenti causa Covid. Prima prova domattina insomma con il tema di italiano, dalle 8.30 per tutta Italia. Gli studenti potranno scegliere tra sette tracce e tre tipologie di testo: analisi del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

La seconda prova

Diverso, invece, il discorso per la seconda prova, che si svolge giovedì 23 giugno. Prova che non sarà però elaborata su base nazionale, come da tradizione, ma sarà preparata "su misura" dai singoli componenti delle commissioni per i ragazzi. Eredità del lockdown e delle lezioni da remoto, un'attenzione in più per gli studenti che escono dal periodo della pandemia e che negli ultimi tempi hanno affrontato un percorso scolastico tortuoso. Al liceo classico ci sarà latino, matematica allo scientifico. Addio invece alla terza prova su materie miste.

Gli orali

Al via lunedì 27 giugno poi gli orali, con la presentazione della tesina di maturità e le domande della commissione interna. Le tre prove valgono in totale 50 punti (fino a 15 per il tema di italiano, 10 per la seconda prova e 25 per l'orale) mentre i crediti formativi relativi al percorso del triennio valgono fino a 50 punti. Il totale fa 100, voto massimo a cui si può aspirare per salutare il periodo del liceo (a cui si può aggiungere la lode, per gli alunni più meritevoli).

Leggi anche Allerta meteo in Lombardia: in arrivo venti forti a Milano

La mascherina

Decade l'obbligo di indossare la mascherina in classe. Il suo utilizzo,però, è "raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro". Durante il colloquio orale, però, il candidato sostiene l'esame senza mascherina.