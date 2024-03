Mattarella incoraggia la scuola che chiude per il Ramadan e scrive una lettera: “Avete il mio sostegno” Come appreso da Fanpage.it, durante la seduta del Consiglio d’istituto del ‘Iqbal Masih’ di Pioltello del 25 marzo è stato letto un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà a “preside, docenti, famiglie e scuola” assicurando: “Avete il mio sostegno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (foto da LaPresse)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la propria solidarietà all'istituto ‘Iqbal Masih' di Pioltello (nella Città Metropolitana di Milano) finito al centro della cronaca nazionale e della discussione politica per la scelta di chiudere per il 10 aprile 2024, giorno in cui si celebra la fine del Ramadan. "Sono vicino al preside, ai docenti, alle famiglie, alla scuola", ha fatto sapere nei giorni scorsi il capo di Stato: "Avete il mio sostegno".

Era stata la vicepreside dell'istituto, Maria Rendani, a chiamare in causa il presidente Mattarella con una lettera. "Venga a sostenerci perché ci sentiamo soli", aveva scritto quando la scuola veniva bersagliata dalle critiche, "è l'unico che può scrivere la parola fine a questa triste storia". Come appreso da Fanpage.it, il messaggio del capo dello Stato è stato letto ieri sera, durante la seduta del Consiglio d'istituto.

La fine dell'intera vicenda potrebbe essere proprio arrivata durante l'assemblea del 25 marzo, quando i membri del Consiglio si sono riuniti per revisionare la delibera per la sospensione delle lezioni pubblicata a maggio del 2023. Il provveditorato lombardo, sollecitato dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, aveva eseguito alcuni accertamenti evidenziano alcuni difetti tecnici, come l'assenza di una motivazione didattica.

Con voto unanime, il Consiglio ha apportato le modifiche richieste sottolineando la motivazione didattica alla base della decisione di chiudere il 10 aprile, quando circa la metà degli studenti essendo di religione islamica non sarebbe andata a scuola.

"Ringrazio il presidente, il suo è un segnale di distensione e di sostegno a tutta la comunità dopo giorni difficili per una vicenda che a questo punto considero chiusa", è il commento della sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti riportato da Il Giorno: "Aspettiamo il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che ieri ha annunciato attraverso la stampa l'intenzione di visitare la Iqbal Masih".