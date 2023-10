Massimo Riella, evaso durante una visita alla tomba della madre: condannato a 9 anni Massimo Riella, l’uomo evaso nel 2022 durante una visita alla tomba della madre, è stato condannato a nove anni di carcere per una rapina nei confronti di due anziani.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato condannato a nove anni di carcere Massimo Riella, l'uomo evaso durante una visita alla tomba della mamma avvenuta in un cimitero della provincia di Como. Il 49enne si era nascosto per quattro mesi: è stato poi arrestato in Montenegro ed estradato a dicembre 2022 in Italia. Nella giornata di oggi, giovedì 12 ottobre, è arrivata la condanna.

La fuga

Riella è evaso a marzo 2022: è evaso durante un permesso per una visita al cimitero. Le forze dell'ordine lo hanno cercato per quattro mesi sulle montagne dell'Altolago. Il 49enne era stato condannato per la rapina a due anziani, ma lui si era sempre detto innocente. Per questo motivo aveva deciso di scappare: "Sono scappato perché non potevo stare in carcere per una rapina che non ho commesso", ha raccontato durante il processo davanti alla Corte d'Assise.

La condanna

Nonostante le sue parole, il Tribunale lo ha condannato a nove anni per quella rapina. A questi si aggiungono altri sei mesi: durante una perquisizione in casa, infatti, erano state trovate alcune munizioni.

L'avvocato difensore ha specificato che adesso aspetteranno le motivazioni della sentenza che saranno depositate tra novanta giorni: "Non mi aspettavo qualcosa di diverso, anche se me lo auguravo. Leggeremo le motivazioni e vedremo l’opinione del tribunale, poi faremo sicuramente appello perché la convinzione è che a fare la rapina sia stata un’altra persona".

Il legale infatti sostiene che ci siano diversi elementi che dimostrano come il 49enne sia innocente: "La descrizione del rapinatore fatta dalla stessa vittima, che non corrisponde a Massimo Riella" o ancora il Dna trovato sul coltello.