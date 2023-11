Marito e moglie trovati morti dal figlio a Corbetta: lei avrebbe accoltellato lui e poi si è tolta la vita Secondo le prima ricostruzioni, Vita Di Bono avrebbe ucciso il marito Luigi Buccino e poi si sarebbe tolta la vita. Il figlio ha trovato i cadaveri nella loro casa di Corbetta (Milano).

A cura di Fabrizio Capecelatro

Grazie al lavoro svolto dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, durante la notte si delineati meglio i contorni del tragico omicidio-sudicio scoperto nella serata di ieri, domenica 5 novembre. A Corbetta, in provincia di Milano, un ragazzo di 24 anni è rientrato a casa e ha trovato i genitori morti, entrambi con evidenti ferite di arma da taglio. I due cadaveri sono di Luigi Buccino, 54 anni, e Vita Di Bono, 47 anni. Attualmente l'ipotesi più probabile è che la donna abbia ucciso il marito e si sia tolta la vita.

Omicidio-suicidio a Corbetta

A ritrovare i corpi, dilaniati dalle coltellate, è stato il figlio di 24 anni quando, nella serata di ieri, è rientrato a casa dopo un weekend via. Ma probabilmente l'omicidio risale alla mattina di domenica 5 novembre o addirittura alla sera precedente. Questo sarà l'autopsia, che ovviamente è stata disposta dal magistrato intervenuto in via Piave a Corbetta, a stabilirlo. Intanto però i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso hanno già condotto le prima indagini e confermano che l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio.

Secondo le prima ricostruzioni dei militari, la donna, casalinga originaria di Genova, avrebbe accoltellato il marito, muratore proveniente da Corigliano Calabro. A confermare quest'ipotesi ci sono in particolare due elementi: gli investigatori hanno infatti preso che Vita Di Bono avesse già riscontrati problemi psichici e che in passato avesse anche già tentato il suicido. Inoltre, in base ai racconti dei vicini, pare che i rapporti fra moglie e marito non fossero più buoni e i due stessero anche meditato di separarsi.

Il cordoglio del sindaco

L'intera comunità di Corbetta, paesino di 18mila abitanti in provincia di Milano, è sconvolta per l'accaduto. A prendere parola è il sindaco, Marco Ballarini, che affida a Facebook un messaggio di cordoglio da parte dei suoi concittadini: "Siamo una piccola comunità, ci conosciamo tutti e per questo il dolore è ancora più forte. Ci stringiamo ai due figli, anche loro ben inseriti nella nostra comunità. L’unica cosa che mi sento di chiedere in questo momento è di non alimentare voci, rispettare la famiglia distrutta da questo dolore immenso e dedicare una preghiera".

Luigi Buccino e Vita Di Bono lasciano infatti due figlio ancora molto giovani: oltre al 24enne che ha trovato i loro cadaveri e che vive ancora in casa con loro, la coppia aveva anche una figlia più piccola che da qualche tempo si è trasferita a convivere con il fidanzato.