Maria e Arturo, i titolari della Latteria che dissero no a Madonna: “La nostra pensione sull’Appennino” I titolari della Latteria, il ristorante che disse no a Madonna, vanno in pensione e si ritirano sugli Appennini piacentini. Il noto ristorante chiuderà i battenti il 22 dicembre.

A cura di Ilaria Quattrone

Maria e Arturo Maggi, titolari del ristorante La Latteria in zona Brera a Milano, andranno in pensione. Il loro locale chiuderà definitivamente il 22 dicembre. Intervistati dal quotidiano Il Corriere della Sera, i due – che hanno 77 e 85 anni – hanno deciso di trascorrere la loro pensione tra i boschi dell'Appennino Piacentino: "È tempo di goderci la pensione e trascorrere più tempo in quella casa che abbiamo dal 1971 nella piccola frazione di Carbonara".

La casa sull'Appennino piacentino

Il Comune si trova nelle colline piacentine della Val Tidone, con vista sul complesso fortificato di Rocca D'Olgisio. I due hanno spiegato di aver comprato questa casa "per uno strano scherzo del destino". Maria Maggi ha infatti precisato che il marito, originario della Versilia, era infatti alla ricerca di un terreno "per avviare un allevamento di vitelli per curare direttamente la macellazione, per avere una carne di altissima qualità da servire al ristorante".

Un giorno, leggendo un articolo di giornale, la loro attenzione è stata attirata dai colli piacentini della Val Tidone. Hanno così deciso di recarsi lì e hanno chiesto al locandiere se c'erano terreni in vendita. Hanno così trovato quello dove è stata poi costruita la loro casa. Inizialmente l'area doveva essere destinata al pascolo, ma era troppo impegnativo. Sono stati poi piantati alberi da frutto: oltre quattromila piante di noce, ciliegi e peri. C'è poi anche un orto.

Il no alla cantante Madonna

La nota trattoria è stata scelta da tantissimi personaggi famosi ed è amata per la sua cucina di qualità. Nelle ultime settimane, è balzata nuovamente agli onori di cronaca dopo il no alla cantante Madonna. Il locale, infatti, è chiuso nel weekend: l'artista voleva pranzare lì la domenica, ma i titolari hanno ribadito che non avrebbero aperto nemmeno per lei: "Eravamo già nella nostra casa a Pianello e senza avere il tempo per ritornare a Brera e metterci ai fornelli".