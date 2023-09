Marco Salvatori, il ristoratore morto misteriosamente a Milano: la polizia indaga sugli ultimi momenti Marco Salvatori è un ristoratore di Milano che è morto a 35 anni precipitando da una finestra. Sul suo caso, sta indagando la squadra mobile.

Marco Salvatori è morto mercoledì 20 settembre 2023 a Milano: il 35enne è precipitato da una finestra. Salvatori gestiva da anni un noto locale che si trova in zona Porta Romana. Si tratta, infatti, del "Abbotega". Sul suo decesso indagano gli agenti della squadra mobile. Per il momento, infatti, non è esclusa alcuna ipotesi: al vaglio ci sono sia il gesto estremo, l'incidente e anche l'intervento di una terza persona.

La polizia sta ricostruendo la dinamica della morte

Proprio per questo motivo, gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica e gli ultimi istanti di vita del ragazzo. Nel frattempo, sono tanti gli amici che hanno voluto lasciare un messaggio e condividere un ricordo. Sui social, infatti, si leggono post in cui gli utenti scrivono: "Voglio ricordarti felice, proprio come ti ho visto l'ultima volta".

Il racconto degli amici e dei suoi conoscenti

Il quotidiano Il Messaggero ha raccolto le testimonianze di altri amici e conoscenti. Tutti descrivono Salvatori come una persona tranquilla, che amava viaggiare e il suo lavoro nel mondo della ristorazione. Originario di Viterbo, il 35enne viveva ormai a Milano stabilmente dopo aver trascorso un periodo anche a Miami.

E proprio un collega della sua città di origine, ha voluto condividere un ricordo: "Lo conoscevo benissimo e stamattina quando ho letto la notizia sono rimasto malissimo", ha spiegato Paolo Bianchini che ha raccontato di essere stato da lui diverse volte a Milano.

Adesso non resterà agli inquirenti chiarire cosa possa essere successo in quel mercoledì.