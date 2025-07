Marco Confortola conquista la vetta del Gasherbrum I, l’impresa senza ossigeno: chi è il cacciatore di Ottomila

Marco Confortola, noto come il "Cacciatore di Ottomila", ha conquistato la sua ultima vetta: si tratta del Gasherbrum I, nella catena del Karakorum, sull’Himalaya e precisamente al confine tra Pakistan e Cina. L'impresa è stata compiuta senza ossigeno supplementare. Il 54enne, alpinista di Valfurva, comune in provincia di Sondrio, ha conquistato l'undicesima montagna più alta della terra (8080 metri), nella giornata di domenica 20 luglio 2025.

"È una delle guide alpine senior, dopo aver ricevuto la certificazione Uiagm/Ifmga International Guide nel 1993. Auguriamo alla squadra una discesa sicura. Presto altri aggiornamenti", ha scritto la Seven Summit Treks che ha diffuso la notizia. Il 54enne ha quindi completato la Corona dei 14 Ottomila. Tra coloro che si sono complimentati con lui, c'è il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: "Un traguardo che meno di 50 persone al mondo possono vantare, conquistato da Marco – il "cacciatore di 8000" – con caparbietà, forza e, come mi dice sempre: "Quel rispetto che la montagna ti dà sempre, se tu sei il primo a darlo", ha scritto il Governatore.

"Tecnico elisoccorso base Caiolo e guida alpina internazionale, in queste salite ogni grammo conta, ma ha voluto portare con sé le bandiere della Lombardia e delle nostre Olimpiadi. Un gesto che racconta tutto il suo amore per il nostro territorio, la sua Valtellina e il Parco nazionale dello Stelvio.È una festa per la Lombardia, per la Valtellina e per tutti coloro che amano la montagna.Ti aspetto a Palazzo Lombardia appena ti sarà possibile", ha infine concluso.