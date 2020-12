in foto: (Repertorio)

È in pericolo di vita il ragazzo di 16 anni che questa mattina, martedì 22 dicembre, a Mantova si è schiantato con la sua moto contro un camion. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno lungo viale Isonzo, all'altezza dei giardini del Te.

Il ragazzo ha sbattuto violentemente contro l'asfalto

Stando a una prima ricostruzione della vicenda, riportata dal giornale "La gazzetta di Mantova", il giovane era in sella alla sua moto quando ha tamponato un camion della ditta Tirelli Traslochi. A causa dell'impatto, è caduto a terra e ha sbattuto in modo violento contro l'asfalto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno rianimato sul posto il giovane, ma viste le gravi condizioni hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è arrivato da Brescia e ha trasportato il giovane in ospedale in codice rosso dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. La polizia ha chiuso poi la strada, per rimuovere i mezzi, e ha svolto tutti i rilievi del caso.

Goito, ragazzo di 12 anni precipita da una finestra

Un'altra tragedia è stata sfiorata in una scuola di Goito, in provincia di Mantova. Intorno alle undici di questa mattina, un bambino di dodici anni – per cause ancora da accertare – è precipitato dalla finestra della sua classe. Sul posto sono intervenute un'ambulanza, un'automedica, l'elicottero dell'ospedale di Parma e i carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il dodicenne, trasportato in codice giallo all'ospedale civico pediatrico di Brescia, ha riportato alcune ferite e una frattura. Fortunatamente non è in pericolo di vita.