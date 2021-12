Mantova, nascondevano 55 chili di hashish in un pollaio: arrestati due spacciatori Nascondevano 55 chili di hashish in un pollaio nel Mantovano. Scattano così le manette per una coppia di spacciatori. Tra la droga sequestrata anche quasi sei chili di marijuana.

A cura di Simona Buscaglia

Due persone sono state arrestate a Mantova per spaccio di droga. I poliziotti della Squadra Mobile si sono insospettiti quando, dopo dei controlli all'uscita di un'azienda, un 45enne aveva assunto un comportamento strano. Da lì è scattata la perquisizione personale e domiciliare. Gli agenti hanno così trovato tre panetti di hashish per un totale di 300 grammi. Il 45enne è stato arrestato e lo stupefacente sequestrato.

La droga trovata anche nel pollaio

Le indagini sono poi proseguite e hanno portato alla perquisizione di un altro presunto spacciatore, durante la quale sono stati sequestrati 55 chili di hashish e 5,7 chili di marijuana. La droga era nascosta in un pollaio, vicino all'abitazione dell'uomo ed era confezionata in 535 sacchetti di cellophane sottovuoto di circa 100 grammi l'uno. Per quanto riguarda la marijuana, invece, era custodita in una borsa di plastica, suddivisa in cinque diverse confezioni.

Altro arresto per spaccio in Lombardia

Gli arresti a Mantova seguono di pochi giorni un altro fermo per spaccio, questa volta a Milano. Anche in questo caso il nascondiglio non era scontato. L'arrestato infatti nascondeva la droga in un hotel del centro nel capoluogo lombardo. Aveva reso la stanza il suo quartier generale dove smistava la droga per essere poi venduta sul mercato. Per il ragazzo italiano di 27 anni sono scattate le manette, che adesso davanti al giudice dovrà rispondere di spaccio di droga. Le indagini degli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, impegnati in operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolar modo nelle zone della movida, avevano condotto al 27enne, che alloggiava proprio in un albergo di Milano dove poi è stato arrestato.