Milano, la droga nascosta nel frigorifero e nel cassetto di un albergo del centro: arrestato spacciatore Uno spacciatore di 27 anni è finito in manette perché sorpreso a confezionare droga nella sua stanza d’albergo in centro a Milano: 2.9 chili era nascosta nel frigorifero.

A cura di Giorgia Venturini

Nascondeva la droga in un hotel del centro di Milano. Nella stanza aveva fatto il suo quartier generale dove smistava la droga per essere poi venduta. Ora per un ragazzo italiano di 27 anni sono scattate le manette: davanti al giudice dovrà rispondere di spaccio di droga.

Quasi 3 chili nascosta nel frigo della stanza d'hotel

Tutto è partito da un'indagine degli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia, impegnati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone della movida. Dai loro accertamenti sono arrivati a individuare tra gli spacciatori proprio il 27enne: da qui la scoperta che alloggiava in un albergo di Milano. Così gli agenti si sono precipitati qui e hanno preso immediatamente contatto con il personale dell'hotel: solo allora hanno raggiunto la camera dell'uomo al terzo piano e hanno fatto irruzione. Una volta all'interno hanno scoperto un tavolo con su un piccolo involucro contenente circa 14 grammi di hashish. Dalla perquisizione sono state sequestrate circa 29 panetti di droga per un totale di 2.9 chili all'interno del frigo e altri 3 grammi all'interno di un cassetto. Non si fermano ora le indagini del Commissariato Garibaldi Venezia per identificare i destinatari della sostanza ed eventuali giri di spaccio. Il sospetto infatti è che il 27enne sia solo una pedina di un più ampio giro di affari nel mercato illegale degli stupefacenti. Resta ora infatti da capire chi forniva la droga al ragazzo e come questa veniva poi distribuita nelle piazza di spaccio della città. Altro punto da chiarire è da quanto tempo alloggiava in hotel e come è riuscito a non suscitare sospetti tra il personale dell'albergo.